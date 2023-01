Mais avant cela, les coureurs devront parcourir 170,9 kilomètres dans un paysage désertique et avec une seule difficulté, qui n’en est pas vraiment une : El Cerrillo (500m à 0,2 % de moyenne).

Tour de San Juan étape 3 ©D.R.

En revanche, les derniers kilomètres avant l’arrivée sur le circuit automobile seront plus pentus, même si la plupart des coureurs devraient passer cet obstacle sans encombre.

Finalement, c’est peut-être le vent qui pourrait animer un peu cette 3e étape de la course argentine. Celui-ci est annoncé plus fort que lors des deux premières journées. Positionné idéalement pour provoquer des bordures dans la deuxième partie de course (trois-quarts dos), il pourrait souffler autour de 20km/h avec des rafales allant jusqu’à 40km/h.