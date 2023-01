Nairo Quintana dément les rumeurs de retraite : “Je continuerai à me battre pour courir”

Au sein de l’équipe bretonne depuis 2020 après un long passage chez Movistar, le Condor avait terminé le dernier Tour de France à une belle sixième place sauf que, depuis, il a été déclassé pour usage de tramadol. Clamant à cor et à cri son innocence, le Colombien a présenté un recours devant le TAS qui a été rejeté. Son équipe a ensuite annoncé qu’il n’allait finalement pas resigner comme son contrat le prévoyait à la base.

Quintana s’est donc retrouvé sans équipe et sa situation n’a pas changé depuis mais le principal intéressé compte bien faire changer cela. “Je veux continuer à courir, à mettre un dossard et à me mettre au service d’une équipe. Je vais voyager en Europe dans les prochaines semaines puisque j’ai encore des contacts avec plusieurs équipes. J’ai l’ambition de ne pas m’arrêter là”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. Reste à savoir quelle équipe acceptera d’accueillir le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 dans ses rangs.