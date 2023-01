Tour de San Juan : une 4e étape calme pour l’anniversaire de Remco Evenepoel ?

Depuis le début de la semaine, le Tour de San Juan n’a pas encore permis aux fans de cyclisme, affamés par plusieurs semaines de disette, de satisfaire leur appétit de course. Les trois premières étapes de la course argentine n’ont pas livré un grand spectacle et se sont toutes jouées dans les derniers hectomètres. Même si après les victoires au sprint de Sam Bennett et Fabio Jakobsen, l’Américain Quinn Simmons a déjoué le plan des sprinters pour s’imposer juste devant le peloton après une attaque au kilomètre.