Les Belges ont mis le feu au Challenge de Majorque: Kobe Goossens s’impose, Van Eetvelt sur le podium et Uijtdebroeks très en vue !

La saison commence bien pour les coureurs belges ! S’ils n’ont pas réussi à trouver l’ouverture sur le Santos Tour Down Under, en Australie, Arnaud De Lie a gagné sa première course, dimanche, à Valence, pour ce qui était la première course de l’année en Europe. Un autre Belge vient de s’imposer : Kobe Goossens. Avec sa victoire sur la troisième journée du Challenge de Majorque, le Flandrien offre à son équipe Intermarché-Circus-Wanty un deuxième succès, déjà, cette saison, après celui conquis par sa nouvelle recrue Rui Costa, mercredi.