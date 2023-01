Remco Evenepoel: "Dommage de ne pas faire de chrono individuel avant le Giro"

L'épreuve émiratie a en effet choisi de remplacer le contre-la-montre individuel par un chrono par équipes. "Je vous avoue avoir été un peu déçu en lisant cela car cela signifie que je ne ferai aucun chrono avant le Giro. Or j'aime toujours prendre certains repères, l'horaire de mon échauffement et de mon alimentation. À titre personnel, je crois qu'un chrono classique m'aurait peut-être permis de réaliser une meilleure opération dans l'optique du classement général mais nous irons là-bas avec une bonne équipe ; je serai entouré de bons équipiers en qui je dois avoir confiance. Cela devrait se faire tout de même sur le vélo de chrono et pas sur une monture classique, comme cela arrive parfois sur certaines épreuves exotiques."