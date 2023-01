Remco Evenepoel préface Liège-Bastogne-Liège: "La Doyenne sera plus dynamique"

Remco Evenepoel: "Dommage de ne pas faire de chrono individuel avant le Giro"

"Je pense connaître l'endroit car je crois que la Philippe Gilbert juniors (NdlR : que le Brabançon avait remportée en 2017) passait par là. La course sera différente et je crois que cela pourrait provoquer des attaques dès le pied de La Redoute. Le tracé sera probablement plus dynamique car il n'y aura plus cette longue partie entre la difficulté de Remouchamps et la Roche-aux-Faucons. Sur la Doyenne, il y a un tas de scénarios possibles et imaginables, mais ce sont toujours les coureurs qui décident."

