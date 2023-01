Trophée X2O: Wout van Aert s'offre son 3e Flandriencross à Hamme après une nouvelle démonstration

Eli Iserbyt (Pauwels Sauze-Bingoal) a conforté son classement général sur le champion des Pays-Bas Lars van der Haar, 5e à 1:31, derrière son compatriote Pim Ronhaar, 4e à 1:06.

Van Aert signe sa 3e victoire dans cette épreuve après 2014 et 2015 et succède au palmarès à Laurens Sweeck absent samedi. Autre absent son plus grand rival Mathieu van der Poel, qui a triomphé à cinq reprises entre 2016 et 2021. Le quadruple champion du monde néerlandais (2015, 2019, 2020, 2021) a préféré disputer sa dernière course de préparation dimanche lors de la manche de Coupe du monde de Besançon.

Après un premier tour tranquille qu'il boucla en compagnie de Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et Daan Soete, van Aert a accéléré dans le deuxième et dès lors tous ses adversaires n'ont plus eu qu'à courir pour le premier accessit. Pim Ronhaar, Vanthourenhout et Iserbyt pointaient à 4 secondes au deuxième passage sur la ligne, 24 au troisième, 45 au quatrième, 51 au cinquième. La minute était dépassée au sixième (1:04) et l'écart ne cessait de croître sans que van Aert ne semble s'employer (1:13 après le 7e passage). Derrière le trio de poursuivants, van der Haar, pointé au 5e rang, tentait seul de revenir. Dans le 8e tour, Iserbyt qui avait semblé éprouver un peu de peine à suivre ses deux compagnons passa à l'attaque. A la cloche, il avait réduit son retard à 1:02 sur van Aert mais surtout, possédait 4 secondes d'avance sur Vanthourenhout et Ronhaar. Ce dernier ne fut plus capable de s'accrocher. Les deux équipiers de Pauwels Sauzen-Bingoal allaient se disputer les deuxième et troisièmes places. Iserbyt eut le dernier mot.

