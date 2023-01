Coupe du monde de cyclocross: Puck Pieterse s'offre la victoire en surclassement à Besançon

La championne d'Europe Fem van Empel, déjà assurée de la victoire finale dans cette Coupe du monde UCI, n'était pas présente au lendemain de sa victoire samedi dans le Flandriencross de Hamme. Elle s'impose au classement final avec 395 points devant Pieterse (390). Une autre Néerlandaise Shirin van Anrooij, se classe 3e (264). Elle avait aussi décidé de faire l'impasse après sa deuxième place à Hamme et s'alignera chez les Espoirs (U23) aux Mondiaux de Hoogerheide, le week-end prochain.

Un autre Néerlandais Tibor del Grosso a gagné la course des Espoirs devant les Belges Witse Meeussen et Emiel Verstrynge. Thibau Nys était certain de gagner le classement final, avant cette 5e et ultime manche, et était absent dimanche en France.