Avec le Trofeo Palma, sur 141,6 km, la cinquième et dernière course du Challenge Mallorca était au programme. L'année dernière, Arnaud De Lie y a remporté sa première victoire chez les professionnels.

Contrairement à ces derniers jours, la pluie n'est pas tombée ce dimanche à Majorque. Quatre courageux coureurs ont rejoint l'échappée matinale, dont un Belge, Vincent Van Hemelen de Team Flanders-Baloise.

Dans le peloton, Soudal-Quick Step avec Tim Declercq a pris le commandement, l'avance n'a jamais été très grande pour les échappés. Certainement pas quand Intermarche-Circus-Wanty, pour Girmay, et Arkea-Samsic, pour Bouhanni, sont également venus prêter main forte.

A l'avant, Van Hemelen s'est détaché de ses compagnons à 28 km, mais lui aussi ne tiendra pas jusqu'au bout et sera rattrapé par le peloton à environ 15 km, dans le premier des quatre tours locaux.

UAE Team Emirates, Movistar, Soudal-Quick Step et Lotto-Dstny ont essayé de mettre leurs sprinters en position. Cela a provoqué de la nervosité et une chute au milieu du peloton à 3 km du peloton. Bouhanni faisait partie des blessés et ne pouvait pas sprinter.

La formation de Patrick Lefevere a mis en place un train impressionnant dans le final et a pris la victoire avec le Britannique Ethan Vernon dans le sprint, devant Biniam Girmay.