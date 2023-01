Tour de San Juan: grosse frayeur pour Fabio Jakobsen dans le sprint de la dernière étape (VIDEO)

Mais le co-leader (avec Remco Evenepoel) du Wolfpack saura relativiser son bilan mitigé sur cette première semaine de compétition en 2023. Car il s'est fait une grosse frayeur, ce dimanche, lorsqu'il a heurté la main et le téléphone tendus d'un spectateur en plein sprint. Un incident qui ne change rien au résultat, puisqu'il était battu par le sprinteur australien, mais qui aurait pu l'envoyer par terre à plus de 80km/h. Un crash qui aurait inévitablement rappelé celui qui avait failli lui coûter la vie au Tour de Pologne 2020.

Dernière étape du Tour de San Juan : Evenepoel tente un coup de force

"C'était en partie ma faute, il y avait de la place mais je n'ai pas vu la main tendue", réagissait Jakobsen après la ligne d'arrivée, à chaud. En revoyant les images, le Néerlandais comprendra que le spectateur a surtout été imprudent... et que Giacomo Nizzolo a été très propre dans son sprint, puisque l'Italien s'écarte dans les 50 derniers mètres pour ouvrir la porte à son rival.

Finalement, il y a eu plus de peur que de mal pour le coureur qui a su rester sur son vélo et s'en sort avec une légère coupure au visage et un oeil gonflé. Le spectateur a quant à lui été arrêté par la police argentine !

Sensations enthousiasmantes, base solide, sérénité et solidité: le bulletin argentin de Remco Evenepoel au tour de San Juan