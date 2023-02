De Lie encore vainqueur à la première étape de l’Etoile de Bessèges: “On me respecte plus”

Et de deux ! Arnaud De Lie a déjà remporté sa deuxième victoire de la saison, en à peine trois courses ! Le Wallon s’est montré le plus rapide de la première étape de l’Etoile de Bessèges, disputée autour de Bellegarde. Bien présent dans la bonne bordure qui a animé une grande partie de l’étape, il est ensuite resté à l’avant de la course quand le peloton est revenu à dix kilomètres de l’arrivée. Et il n’a pas tremblé dans la bosse menant à la ligne. Après un solide...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous