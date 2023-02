Trois coureurs ont pris la poudre d'escampette dès les premiers coups de pédale avec Ayco Bastiaens (Alpecin-Deceuninck), le Français Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d'Azur) et le Suisse Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling Team).

Après avoir compté plus de cinq minutes d'avance sur un peloton morcelé par des bordures, les trois hommes de tête ont été repris par un premier groupe à 38 km de l'arrivée. Le peloton s'est finalement totalement regroupé à 10 km de la ligne.

Les trains de sprinteurs se sont alors mis en route et De Lie a fait parler sa puissance dans la bosse finale pour s'imposer devant Pedersen et Cosnefroy et décrocher sa deuxième victoire de la saison, la 11e de sa carrière, pour son troisième jour de course en 2023. Le natif de Libramont en profite pour prendre la tête du classement général.

Jeudi, la 2e étape reliera Bagard à Aubais sur un parcours vallonné de 169,6 km. La 53e édtiion de l'Étoile de Bessèges se termine dimanche par un contre-la-montre de 10,6 km autour d'Alès. Le Français Benjamin Thomas (Cofidis) est le tenant du titre.