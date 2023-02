Etoile de Bessèges : traumatisme crânien pour Grignard

Mais une lourde chute survenue dans le deuxième peloton au passage d’un pont étroit a bloqué toute la course, y compris les voitures suiveuses. Les commissaires décidaient alors d’arrêter la course, puis de neutraliser définitivement l’étape, faute d’assistance médicale encore disponible pour le final de l’épreuve. “Trois ambulances ont été obligées de quitter la course et il n’y avait plus de sécurité pour les derniers kilomètres”, a expliqué Claudine Fangille, présidente de l’organisation. Aucun vainqueur n’a été désigné et le classement général est resté figé, avec Arnaud De Lie comme leader, avant la troisième étape qui pourrait de nouveau convenir à notre compatriote. À condition de survivre aux deux ascensions placées dans les vingt derniers kilomètres.

Sébastien Grignard touché

Cette neutralisation aura permis aux coureurs tombés de panser leurs plaies. Parmi eux, Dylan Teuns repartira ce vendredi avec des points de suture au visage. Cosnefroy (poignet) et Turgis (mollet), sont également touchés mais restent en course. Malheureusement, c’était plus sérieux pour le Wallon Sébastien Grignard, occupant de l’une des trois ambulances qui a quitté la course. En cours de soirée, nous apprenions que le coureur de 23 ans souffre notamment d'un traumatisme crânien.

Mais l’image la plus spectaculaire était à mettre à l’actif de Valentin Ferron, passé par-dessus le pont et suspendu dans le vide quelques secondes, avant de réussir à rejoindre le bord de la route avec l’aide d’Axel Laurance. “La chute était inévitable, j’ai foncé dans le tas et me suis retrouvé les bras accrochés au parapet, les pieds dans le vide. Heureusement, Axel Laurance m’a aidé à revenir sur la route” expliquait le puncheur français à nos confrères de L’Equipe.