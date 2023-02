La Chronique d'Axel Merckx: Un duel de titans au Mondial

Un sujet s’impose pour cette chronique, c’est le Championnat du Monde de cyclo-cross. Ce sera l’apothéose de la saison. Une saison qui a vu des combats de titans entre les trois ténors, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock. C’est exceptionnel d’avoir des coureurs de ce niveau et qui se font la guerre à chaque fois qu’ils roulent ensemble. Quoi qu’il arrive, il y aura un super déçu, dimanche : celui qui ne gagne pas à Hoogerheide. Car Wout et Mathieu se valent tous les deux et ce sera un nouveau duel de titans ! Que le meilleur gagne ! Ils ont vraiment créé un engouement populaire pour cette discipline, avec...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous