Bonne nouvelle pour le cyclo-cross francophone : l’Adeps veut surfer sur les bons résultats de Jamin et Horny en déliant les cordons de la bourse

”Nous avons eu confirmation par l’Adeps que désormais, nous pouvions rentrer des frais de stages, de carburant et de participation à des compétitions internationales”, explique ainsi Brice Scholtes, directeur technique à la FCWB (Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles). “En clair, nous allons profiter de notre structure VTT pour lui donner une extension hivernale. Nous avons déjà les véhicules, du matériel, du personnel, du textile avec le vélociste BH, qui est d’accord de nous fournir en vélos cyclo-cross. Et nous avons aussi Antoine Jamin (NDLR : premier sélectionné national francophone depuis Quentin Bertolet – 6e en espoirs au Mondial 2009) et Clément Horny (2e au National des élites sans contrat, dans une course où il avait terminé 15e au final, pas loin des professionnels). Le but sera de les aider en hiver en cyclo-cross, comme nous les aidons déjà en VTT l’autre partie du temps.”

Voilà qui doit permettre à nos représentants de franchir un cap. “Nous serons d’office présents sur des grands rendez-vous qui, dans ce sport, ont l’avantage d’être concentrés surtout sur la Belgique, l’Allemagne et un peu le nord de la France. De notre côté, au niveau de l’organisation, cela impliquera également la présence d’un coach et d’un ou deux mécanos sur ces compétitions.”