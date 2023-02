Arnaud De Lie a tout donné mais perd son maillot de leader à l’Etoile de Bessèges, l'étape reine remportée par Jensen

”Cela va être treize minutes et trente secondes de souffrance.” C’est par cette phrase qu’Arnaud De Lie nous avait décrit le Mont Bouquet, mercredi, juste après sa victoire sur l’étape d’ouverture de l’Étoile de Bessèges. Il a effectivement souffert dans la montée finale de la quatrième journée de la course française. Fidèle à lui-même, le Wallon a tout donné après s’être glissé dans la bonne bordure avec son coéquipier Brent van Moer. Il a voulu faire honneur à son maillot de leader en tentant de le défendre, comme le montre sa huitième place à l’arrivée, à un peu plus d’une minute et demie du vainqueur, le Danois Mattias Skjelmose.