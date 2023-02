Tao Geoghegan Hart, 27 ans, s'est imposé au sprint devant son compatriote Thomas Gloag (Jumbo-Visma) pour aller chercher une 6e victoire en carrière, dont la plus prestigieuse reste un succès au Giro 2020.

L'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), 3e, conserve de justesse son maillot de leader au classement général devant Tao Geoghegan Hart, 2e à 4 secondes, l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain - Victorious), 3e à 7 secondes et le Russe Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe), vainqueur l'an dernier devant Remco Evenepoel, 4e à 8 secondes (tout comme Gloag) et 4e aussi de l'étape du jour à la veille de l'arrivée.

L'échappée du jour a compté 22 coureurs, dont un Belge Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma) avec aussi notamment l'Allemand Nico Denz (Bora-Hansgrohe), les Espagnols Omar Fraile (INEOS Grenadiers), Daniele Navarro (Burgos-BH) et David De La Cruz (Astana), le Néerlandais Wout Poels (Bahrain-Victorious), l'Allemand Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), le Néerlandais Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), l'Italien Samuel Zoccarato (Green Project-Bardiani) et les coéquipiers de Giulio Ciccone, le Néerlandais Bauke Mollema et l'Erythréen Amanuel Ghebreigzabhier.

Arensman et Zoccarato ont placé une attaque à 51 kilomètres de l'arrivée. Le Néerlandais, seul en tête, a été rejoint par l'Espagnol Marc Soler (UAE) à huit kilomètres du but. Le duo était repris peu après par le peloton.

La montée de la dernière difficulté du jour a été lancée sur un rythme rapide par les coureurs d'INEOS Grenadiers, notamment Laurens De Plus. Le champion d'Espagne Carlos Rodriguez a pris le relais du Belge au kilomètre pour lancer son coéquipier britannique Tao Geoghegan Hart vers la victoire.

Dimanche, le dernier tronçon de cette 74e édition conduira le peloton de Paterna à Valence sur 93,2 km, avec deux difficultés (2e et 1re catégorie). La montée de la Frontera (5,2 km, 9 %) à 45 kilomètres de l'arrivée pourraient venir déjouer les plans des sprinters, habitués aux places d'honneur à Valence.