Reconversion pour Philippe Gilbert, qui rejoint Eurosport en tant que consultant

L’ancien champion du monde entamera sa nouvelle carrière quelques jours après la sortie d’un documentaire, “Classique Gilbert”, diffusé le 20 février sur Eurosport et qui retracera sa carrière au cœur du peloton.

Notre compatriote prendra également la parole dans l’émission “Les Rois de la Pédale”, avant et après chaque course qu’il commentera.

Pour Gilbert, il ne s’agira pas d’une première dans ce rôle. En 2018, il avait déjà commenté les championnats du monde. Et en 2020, il s’était prêté à ce jeu à l’occasion de Paris-Tours. “Après de belles expériences ponctuelles avec la chaîne, je suis très fier d’assumer un rôle plus important et d’en devenir consultant permanent, dit-il. Je suis aussi fier de pouvoir partager mon expérience avec le public, et, surtout, de rester aussi étroitement lié à ce sport qui m’a tant apporté et qui me tient à cœur.”