Sur le tableau, on peut aussi voir que Remco Evenepoel augmente l’intensité de ses entraînements. Il a, par exemple, passé six heures sur le vélo ce mercredi. Après une journée de repos ce jeudi, il roulera durant cinq heures ce vendredi sur les routes de la Costa del Sol, et plus précisément, de Calpe, où il vit désormais.

Le Brabançon de 23 ans a effectué sa première compétition de l’année, fin janvier, au Tour de San Juan. Où, selon ses propres mots, il n’était “logiquement pas encore au top”.

Sur la route du Tour d’Italie (du 6 au 28 mai), son premier grand objectif de l’année, il participera fin du mois de février (du 20 au 26) à l’UAE Tour. Avant de prendre le départ du Giro, il s’alignera encore au Tour de Catalogne (du 20 au 26 mars) et à Liège-Bastogne-Liège (23 avril).