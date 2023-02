Jenthe Biermans vainqueur de sa première course pro sur la Mascate Classic : "Quelle délivrance !"

Derrière la ligne d’arrivée d’Al Bustan, là où était tracée la ligne d’arrivée de la première édition de la Mascate Classic, Jenthe Biermans a tourné le dos au superbe panorama qu’offre l’endroit sur la mer d’Oman pour plonger ses yeux dans ses mains et dissimuler ses larmes. A 27 ans, le natif de Geel a enfin enlevé vendredi le premier succès après lequel il courrait depuis si longtemps. «J’avais l’habitude de gagner dans les catégories de jeunes et d’y épingler des résultats de prestige (NdlR : 2e de Paris-Roubaix espoirs en 2015 derrière Ganna), mais les choses ne se sont passées de la même manière lors de mon passage chez les pros (en 2017 chez Katusha). J’ai vécu six saison sans succès ni podiums et peu de monde croyait alors encore en moi. Cet été, alors que mon contrat chez Israël-Premier Tech arrivait à terme en décembre, j’étais assez stressé car j’ai du patienter longtemps avant de trouver un nouvel employeur. J’ai attendu fin août début septembre pour signer chez Arkéa, une équipe dont j’ai très vite senti la confiance. Je savais que je n’étais pas devenu un mauvais coureur du jour au lendemain... »En franchissant la ligne devant Jordi Warlop et Andrea Vendrame au bout du sprint d’un groupe de costauds d’une trentaie d’hommes, Biermans a pris le temps de pointer le doigt vers le ciel. « Ce succès est pour mon beau-père, décédé l’année dernière. Dans ses derniers jours, il m’a répété que j’avais du talent et que j’étais capable d’aller chercher mon premier succès chez les pros. Cette victoire est donc pour lui. J’ai pris la deuxième place de la Classique de Valence, il y a une vingtaine de jours et cela a gonflé ma confiance. Je me savais rapide sur une arrivée en faux-plat montant comme celle-ci et ai été superbement emmené par mon équipier Delaplace jusqu’au dernier rond-point, à proximité de la flamme rouge. J’ai ensuite fait mon truc toit seul en prenant la bonne roue, celle de Warlop. Quelle délivrance, cette victoire ! »