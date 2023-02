Le Japonais Manabu Ishibashi (JCL Team Ukyo) a été le seul échappé du jour, comptant jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton. Le coureur a finalement été repris par le peloton à 30 km de l'arrivée. Un groupe de 17 coureurs s'est ensuite isolé en tête de la course dans la montée d'Hamriyah, la dernière difficulté de la journée mais le regroupement s'est effectué à 10 km de la ligne. La victoire s'est alors jouée au sprint où Biermans s'est montré le plus rapide devant Warlop et Vendrame.

Muscat Classic : Jenthe Biermans signe la première victoire de sa carrière ©BELGA

Biermans, 27 ans, décroche ainsi la toute première victoire de sa carrière professionnelle. Le Campinois, arrivé cette année chez Arkéa-Samsic en provenance d'Israel-Premier Tech, est le premier coureur à inscrire son nom au palmarès de la Muscat Classic. La première édition de la Muscat Classic est une course de préparation au Tour d'Oman, prévu du 11 au 15 février. (Belga)