Remco Evenepoel revient sur son sacre au championnat du monde: "Pour moi, tout a changé avec ce titre"

L'occasion de revenir sur une année 2022 incroyable, conclue par un titre de champion du monde en Australie. "Le maillot arc-en-ciel, c'est de la magie. Pour moi, tout a changé avec ce titre".

Mais si ce succès a bouleversé sa vie, le prodige de Schepdaal souligne un autre évènement marquant en 2022 : sa victoire à Liège-Bastogne-Liège. "J'ai vécu ce jour-là la meilleure journée de ma vie sur le vélo et j'ai compris que si je faisais tout ce que je devais faire pour gagner, que ça marche, c'est comme ça qu'on devient un champion parmi les autres". Avant d'affirmer vouloir, un jour, gagner le Tour de France. Mais pas tout de suite.... "Il y a plus de stress que sur les autres, plus de pression. Dans le Tour, tout le monde veut gagner une étape. Alors je veux me donner du temps".

Le coureur de 23 ans est également revenu sur son passé Mauve. "Anderlecht était tout pour moi", et avoue que le foot l'aide dans sa vie de cycliste. "Mon corps d'aujourd'hui a beaucoup profité du foot. Par exemple, pour la stabilité (...). Je sens qu'il y a encore beaucoup du footballeur en moi".