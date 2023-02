Elles étaient 18 au départ de l'épreuve qui compte traditionnellement 100 tours, avec un sprint tous les dix tours. Encore sans aucun point à la mi-course, Shari Bossuyt a ensuite lancé les hostilités, prenant un tour d'avance et ses 20 points dans la foulée du 6e sprint. Elle a ensuite remporté les 7e (5 pts), 8e (5 pts) et 10e (10 pts) sprint. Ce dernier, à l'issue duquel les points sont doublés, a été décisif. C'est grâce à ces dix derniers points que la Belge a pu dépasser la Francaise Marie le Net.

Cette médaille d'argent de Bossuyt s'ajoute aux deux de Lotte Kopecky décrochées sur l'élimination (or) et l'omnium (bronze).

Dimanche se tiendra la dernière journée de cet Euro de cyclisme sur piste. Nicky Degrendele et Valerie Jenaer disputeront le keirin, comme Lotte Kopecky et Shari Bossuyt l'américaine. Chez les messieurs, Robbe Ghys et Fabio van den Bossche seront au départ de l'américaine, dernière épreuve de la compétition.