Tour d'Oman: Tim Merlier s'offre la première étape au sprint

Trois coureurs ont animé la course: le Néerlandais Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team), l'Espagnol Rodrigo Alvarez et le coureur de l'équipe nationale d'Oman Said Al Rahbi. Meijers a été le dernier rescapé de cette échappée. Son aventure a pris fin à 14 km de la ligne. Un sprint massif a scellé l'issue de ce premier tronçon. Dimanche, la deuxième étape reliera Muscat à Qurayyat (174 km). Le Tour d'Oman compte cinq étapes. Le Tchèque Jan Hirt s'était imposé l'an passé. (Belga)