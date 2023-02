Championnes du monde en titre, Kopecky et Bossuyt ont mal commencé l'épreuve, ne prenant que 3 points au cours des sept premiers sprints. Au terme des douze sprints, le duo belge a totalisé 17 points, deux de moins que les Italiennes Elisa Balsamo et Vittoria Guazzini, troisièmes.

Archibald et Barker ont dominé la course avec 38 points. Les Françaises Victoire Berteau et Clara Copponi ont pris la deuxième place avec 25 points.

Dans cet Euro, Kopecky, 27 ans, a conservé son titre sur l'élimination et a décroché le bronze sur l'omnium. Bossuyt, 22 ans, a pris l'argent lors de la course aux points.

Nicky Degrendele s'est classée cinquième du keirin. Elle avait terminé troisième de sa série avant de remporter son repêchage. Elle avait ensuite fini deuxième de sa demi-finale. En finale, elle a pris la cinquième place. L'Allemande Lea Sophie Friedrich a été titrée, devant la Britannique Emma Finucane et l'Allemande Emma Hinze.

Valérie Jenaer a été éliminée aux repêchages en terminant troisième de sa série.