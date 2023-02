Luca Van Boven (Bingoal Wallonie-Bruxelles), le Norvégien Fredrik Dversnes (Uno-X), le Japonais Kosuke Takeyama (JCL Team UKYO), le Néerlandais Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team) et les Espagnols Ivan Cobo (Kern Pharma) et Angel Fuentes (Burgos-BH) ont formé l'échappée du jour, comptant jusqu'à quatre minutes d'avance.

Van Boven et Fuentes ont ensuite distancé leurs compagnons d'échappée avant d'être repris à 6 km de l'arrivée. Dans la montée finale vers Qurayyat (2,5 km à 7,3%), le peloton a accéléré et Jesus Herrada s'est montré le plus rapide d'un groupe de 50 coureurs pour s'imposer devant Maxime Van Gils et Diego Ulissi.

Herrada, 32 ans, signe la 19e victoire de sa carrière, la première cette saison, et prend la tête du classement général avec 4 secondes d'avance sur Van Gils et 6 sur Ulissi.

Lundi, la 3e étape reliera Al Khobar au sommet de Jabal Hatt sur un parcours de 151 km. Le Tour d'Oman se termine mercredi par la 5e étape entre Samail et le sommet de Jabal Al Akhdhar. Le Tchèque Jan Hirt est le tenant du titre.