”Il me fait penser au jeune Sagan” : Thomas De Gendt sous le charme d’Arnaud De Lie

Même au sein de son équipe, on regarde les prestations du Wallon de 20 ans avec des yeux écarquillés. De Lie redonne le sourire à Lotto-Dstny et pourrait lui permettre de regoûter à la victoire sur les classiques dans les prochaines semaines. Le coureur de Lescheret a ajouté le Circuit Het Nieuwsblad à son programme, lui qui disputera Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Paris-Nice, Milan-Sanremo avant les vraies classiques pavées et la découverte notamment de Paris-Roubaix.

”Il me fait penser au jeune Sagan dans sa manière de jouer sur le vélo”, a expliqué son équipier Thomas De Gendt à nos confrères de Cyclingnews, estimant que sa marge de progression est encore énorme, “on voit qu’il y a de la place pour s’améliorer car pour le moment, il court avant tout pour se faire plaisir et attaque alors que ce n’est toujours nécessaire. C’est chouette à voir.”

”Je me souviens encore du jeune Sagan chez Cannondale et Liquigas. À l’époque, il avait remporté une étape de Paris-Nice en attaquant à trois kilomètres de l’arrivée alors qu’il était le plus rapide. Il a attaqué parce qu’il le pouvait. C’est chouette de voir que De Lie possède ce même plaisir sur le vélo.”

Si son jeune équipier est pressenti comme un des favoris pour des courses comme Milan-Sanremo ou Gand-Wevelgem, De Gendt préfère rester prudent : “Il va surtout beaucoup apprendre et s’améliorer cette année. S’il passe bien les côtes à Milan-Sanremo, il a une chance de l’emporter. Mais Arnaud doit d’abord se tester sur ces courses. Il est encore si jeune. Dans quelques années, il doit venir avec l’objectif de l’emporter. Maintenant, c’est déjà très bien qu’il puisse remporter de plus petites courses, mais contre de grands coureurs comme Mads Pedersen et la manière avec laquelle il a gagné était impressionnante.”

”Un bon sprinteur peut remporter dix sprints massifs par an, mais s’il gagne aussi sur les arrivées difficiles… C’est encore autre chose”, se réjouit De Gendt qui voit en son compatriote un futur très grand, “il est prêt à devenir un très bon coureur, probablement même une vraie star.”