Semi-classique Jaen Paraiso: première course, premier solo et première victoire pour Tadej Pogacar, Tim Wellens 3e

Cinq coureurs se sont échappés dès les premiers kilomètres avec le Néerlandais Mathijs Paasschens (Lotto Dstny), le Français Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), le Colombien Andrés Camilo Ardila (Burgos-BH) et les Espagnols Sergio Samitier (Movistar) et Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). L'échappée a compté un peu plus de 5 minutes d'avance avant de voir le peloton rappliquer. Seul, Sergio Samitier est resté ensuite seul en tête à 50 km de l'arrivée. Tadej Pogacar a rapidement marqué le coup en attaquant à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée sur une portion en terre.

Première course, première victoire pour Tadej Pogacar, Tim Wellens 3e ©BELGA

Le Slovène est revenu en boulet de canon sur Samitier qu'il a lâché quelques kilomètres plus loin. Pogacar s'est retrouvé seul en tête à 36 km du but avec 45 secondes d'avance sur un groupe de huit poursuivants, dont Tim Wellens un de ses coéquipiers. Malgré une crevaison à 8 bornes du but, Pogacar n'a jamais été inquiété pour la victoire finale. A trois semaines des Strade Bianche, le 4 mars, Tadej Pogacar succède au Kazakh Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) qui avait remporté la première édition l'an dernier devant Tim Wellens déjà, 2e, et Loïc Vliegen, 3e. (Belga)