Vansevenant 2e et Uijtdebroeks 5e de la troisième étape du Tour d’Oman : “Pour le général, tout se jouera sur Green Mountain mercredi”

”J’ai certains regrets car j’avais vraiment des excellentes sensations, soufflait Vansevenant, désormais 2e du général à six secondes du nouveau leader américain. J’étais du mauvais côté de la chaussée à environ 200 mètres de la ligne et quelque peu bloqué lorsque Jorgenson a attaqué. Mais il a pris directement deux ou trois vélos d’avance. Une montée comme celle-là ne ment toutefois pas. C’est à celui qui pousse le plus fort sur les pédales, ce n’est pas une question de technique. Et ce lundi, ce n’était pas moi le plus fort. Après ma cinquième place de la veille, cela me donne toutefois confiance pour tenter d’aller chercher la victoire finale ou un podium au général. Je sens que ma base est plus solide que l’année dernière. Tout se jouera désormais sur la montée finale de Green Mountain (5,7km à 10,5 %) lors de la dernière étape de mercredi.”

Une analyse que partageait Cian Uijtdebroeks, actuel 8e du général à 18 secondes. “L’étape était plutôt facile avant cette montée finale et tout le monde était donc assez frais, analysait le coureur de chez Bora-Hansgrohe. Ce n’est pas ce qui me convient le mieux car cela se joue alors sur une explosivité qui ne constitue pas mon point fort. Cette performance lève toutefois les légers doutes que je pouvais encore avoir sur ma condition : les jambes sont vraiment bonnes. L’équation est désormais simple, il faudra tout donner sur Green Mountain et voir où cela m’amène.”