Son arrivée chez Bingoal WB, la vente de sa Porsche, l’étiquette de nouveau Boonen, son rêve de Roubaix : les confessions de Guillaume Van Keirsbulck

Transfert phare de l’équipe Bingoal WB, Guillaume Van Keirsbulck s’est délesté de l’étiquette de “nouveau Boonen” et du bling-bling pour retrouver le plaisir pur de pédaler en course.

Sur les hauteurs de Jabal Haat où il vient de hisser lundi sa grande carcasse de plus de 85 kg au sommet de pentes à plus de 15 %, Guillaume Van Keirsbulck (72e à un peu plus de 6 minutes du vainqueur Jorgenson) a le rictus qui traduit la souffrance. Derrière la ligne d’arrivée de la 3e étape du Tour d’Oman, le Roularien...