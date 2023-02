Alpecin-Deceuninck : une équipe renforcée, pour continuer à grandir

Passée d’une vingtaine de victoires en 2019 (21) et 2020 (16) à plus de trente en 2021 (33) et 2022 (34), la formation de Philip Roodhooft a su ériger un gros collectif autour de son leader emblématique. Et tout porte à croire que la tendance va se renforcer cette saison puisque Jay Vine, seul véritable grimpeur de l’équipe, et Tim Merlier furent les seuls départs de taille cet hiver. Deux grands noms qui s’en vont, donc, mais trois qui arrivent : Kaden Groves viendra remplacer le champion de Belgique dans les sprints massifs tandis que Quinten Herman et Soren Kragh Andersen viennent renforcer un peu plus l’effectif des classiques.

L’horizon est d’autant plus dégagé que Jasper Philipsen (neuf succès en 2022 !) semble de plus en plus proche du sommet de la hiérarchie du sprint mondial, alors qu’il entre à peine dans l’année de ses 25 ans.

Le coureur à suivre : Mathieu van der Poel

Son récent titre de champion du monde de cyclo-cross a balayé définitivement les doutes qui planaient sur sa santé et l’état de son dos. Et son programme de courses inspire à l’optimisme : alors qu’il s’était laissé tenter par l’enchaînement Giro-Tour en 2022, VDP va se montrer plus raisonnable cette année. Des Strade Bianche à Paris-Roubaix, il ne va pratiquement pas quitter Wout van Aert. Prolongeant ainsi son sublime duel avec le champion belge des labourés à la route. Avec plusieurs classiques, dont trois monuments, et Tirreno-Adriatico à son programme.

Il soufflera ensuite pour se concentrer sur le Tour de France et les championnats du monde, sur lesquels il a une sacrée revanche à prendre après son arrestation à Wollongong en septembre dernier. Ce calendrier mieux aéré devrait lui permettre de rentabiliser au maximum ses périodes de forme, là où il avait traversé le Tour 2022 comme une ombre après s’être contenté d’une victoire d’étape et de trois jours en rose sur le Giro.

Mathieu van der Poel rêve d'un troisième Tour des Flandres, mais aussi de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix. ©VKA

Le transfert : Quinten Hermans

Son départ d’Intermarché-Wanty Gobert a beaucoup fait parler depuis l’été dernier, surtout en Flandres. En rejoignant Alpecin-Deceuninck pour les trois prochaines saisons, Quinten Hermans a posé un choix fort. Le coureur de 27 ans va forcément intégrer la garde rapprochée de Mathieu van der Poel mais aussi conserver le statut de leader qui était le sien dans l’équipe wallonne pour les classiques ardennaises. Et s’assurer une place sur le Tour de France où son équipe devrait aligner un “huit” très dense, avec notamment Philipsen, van der Poel, Kragh Andersen et lui. Ce qui devrait le contraindre à travailler pour le Néerlandais au Pays basque et pour le Belge sur les étapes plates, tout en essayant de saisir sa chance en moyenne montagne.

De son côté, Kragh Andersen cherchera à se rapprocher de son niveau de 2020, saison qui l’avait vu remporter deux étapes du Tour en plus des chronos de Paris-Nice et du BinckBank Tour. S’il a quelque peu disparu de la circulation depuis lors, sa fin de saison 2022 laissait augurer un retour aux affaires avec notamment un Tour du Danemark lors duquel il s’était mêlé à la lutte pour la victoire finale.

L’avis de la rédaction : le début d’une meute ?

Les arrivées de Deceuninck comme co-sponsor en 2022 et de Rik Van Slycke comme directeur sportif en 2023 ne sont pas les seuls rapprochements que l’on peut faire entre Alpecin et le Wolfpack. En empilant les chasseurs de succès dans son effectif (De Bondt, Mareczko, Oldani et Stannard ont également prouvé qu’ils étaient capables de conclure), Philip Roodhooft semble se diriger doucement vers la voie qu’occupait Patrick Lefevere avant de concentrer une partie de son budget à l’encadrement de Remco Evenepoel. On parle bien sûr du Wolfpack qui était capable de dynamiter – et gagner – à peu près toutes les courses sur lesquelles il s’alignait, excepté peut-être celles de haute montagne.

La densité de l’effectif d’Alpecin-Deceuninck est encore inférieure à celle de la Quick-Step Floors qui avait culminé à 72 succès en 2018 mais on ne serait pas surpris que l’équipe belge appuie sur ce bouton dans les prochaines années.

L’effectif