Bahrain Victorious : les pétrodollars ne coulent plus à flots

Hormis quelques petites victoires pour les hommes rapides Jonathan Milan et Phil Bauhaus, Bahrain Victorious n’a plus montré grand-chose et s’est fait une très mauvaise publicité. Les perquisitions de la police à la veille du départ du Tour de France ont terni l’image de l’équipe qui n’était déjà pas très glorieuse. Après cela, le Tour de France a été décevant malgré une équipe trois étoiles alignée au départ. Ensuite, le départ précipité de Dylan Teuns vers Israel-Premier Tech le 1er août et aucun résultat notoire sur les courses de fin de saison ont continué à plonger Bahrain Victorious dans une spirale négative.

Cet hiver l’équipe dirigée par Milan Erzen n’a pourtant pas sorti l’artillerie lourde sur le mercato. Certes, hormis Teuns et l’infortuné Sonny Colbrelli qui a été contraint de mettre un terme à sa carrière, l’équipe est parvenue à conserver tous ses leaders, mais sur le plan des arrivées, peu de choses à dire… Des coureurs de seconde zone évoluant parfois en troisième division mondiale.

Le coureur à suivre : Matej Mohoric

En remportant, à la surprise générale et après une descente vertigineuse, Milan-Sanremo, le Slovène a remporté la victoire la plus prestigieuse de l’année dernière pour Bahrain Victorious. Il a poursuivi sur la lancée pour réaliser les meilleures prestations de sa carrière sur les classiques pavées (4e du GP E3, 9e de Gand-Wevelgem et surtout 5e de Paris-Roubaix).

Auréolé de ce nouveau statut et de cette nouvelle corde à son arc, Mohoric espère à nouveau briller sur le terrain des classiques en 2023. Milan-Sanremo et Paris-Roubaix sont encore inscrites en rouge dans son agenda mais l’ancien vainqueur d’étapes sur le Tour de France espère également être au top sur le Tour des Flandres qui convient parfaitement à ses qualités. En l’absence de coureurs tels que Sonny Colbrelli et Dylan Teuns, Mohoric sera le principal atout de l’équipe Bahrain Victorious sur les classiques printanières jusqu’à l’Amstel Gold Race.

Matej Mohoric sera l'un des leaders de l'équipe Bahrain Victorious durant les classiques. ©IPA MilestoneMedia/PA Images

Après les classiques pavées, le Slovène aura de nouveau le Tour de France à son agenda. S’il devra aider Pello Bilbao et Mikel Landa à monter sur le podium de la Grande Boucle, Mohoric devrait sans doute pouvoir jouer sa carte à l’une ou l’autre reprise et ainsi enlever une troisième victoire d’étape sur la plus grande course de l’année.

Le transfert : Andrea Pasqualon

Le mercato de l’équipe Bahrain Victorious n’a pas été très mouvementé. Sept arrivées pour huit départs mais pour la plupart que des seconds couteaux. De toutes les recrues de l’équipe cet hiver, Andrea Pasqualon est sans doute celle qui possède les plus belles lettres de noblesse. Après six saisons passées dans le giron de Jean-François Bourlart chez Intermarché-Wanty-Gobert (et ses déclinaisons antérieures), le sprinteur italien va relever un nouveau défi au sein de l’équipe du Golfe.

S’il possède une belle pointe de vitesse et peut être redoutable après les courses difficiles, Pasqualon devrait surtout être un équipier sur les grandes courses, que ce soit pour Mohoric sur les classiques du printemps ou pour les hommes rapides Phil Bauhaus et Jonathan Milan lors des arrivées massives. Il devrait néanmoins pouvoir jouer sa propre carte sur les courses de seconde zone.

Ces dernières années, Bahrain Victorious nous avait habitués à mieux en terme de recrutement. Hormis Pasqualon, la formation enregistre l’arrivée de Nikias Arndt dont le profil est similaire à celui de l’Italien, ainsi que plusieurs coureurs inconnus et pas tous jeunes (Rajovic, Scott, Kepplinger, Miholjevic ou encore Tu).

L’avis de la rédaction

Clairement, l’équipe Bahrain Victorious possède les armes pour rester l’une des meilleures formations du World Tour en 2023. Mais pour ce faire, il faudra inverser la tendance de la saison dernière où les 21 victoires (avec il est vrai la Flèche wallonne et Milan Sanremo) mais surtout un Tour de France et un Tour d’Espagne décevants, étaient bien en deçà des attentes.

Bahrain Victorious ne semble plus posséder autant de fonds que les années précédentes. Cela s’est ressenti dans les transferts car même si elle n’a pas perdu de nombreux leaders, elle semble déforcée par rapport à 2022. Et puis, même s’ils ont tous déjà réalisé de gros résultats par le passé, il faut dire que Landa, Haig, Bilbao et Caruso ne sont pas des gages de fiabilité et semblent plutôt sur le déclin. S’ils sont tous capables de monter sur le podium d’un grand tour, pour le même prix, l’équipe bahreïnie pourrait repartir sans même un top 10 dans les épreuves de trois semaines.

Sur les classiques du printemps, Matej Mohoric aura la lourde tâche de faire aussi bien que la saison dernière. Mais remporter un monument face aux morts de faim que sont van der Poel et van Aert et l’armada Quick Step, ce sera tout sauf une tâche aisée.

L’effectif