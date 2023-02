En plus des SD Worx BW Classic pour hommes et dames planifiées le 19 juillet, il y aura d’autres rendez-vous vélo cet été à Tubize. Dans la ville dans laquelle s’est établie la Fédération belge de cyclisme, l’Ethias Tour de Wallonie y fera escale le 25 juillet. Pour l’arrivée de la quatrième et avant-dernière étape.