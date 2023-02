Arkéa-Samsic : du potentiel et des points d’interrogation

Sans son emblématique leader des trois saisons précédentes, Arkéa-Samsic aura peut-être plus de difficultés que d’habitude de terminer la saison au-delà de la barre des dix victoires. À moins que le temps révolu de la course aux classements généraux ne libère l’équipe ? L’effectif 2023 ouvre en tout cas de belles perspectives dans les courses de mouvement. Le retour de Nacer Bouhanni, gravement blessé après une terrible chute au Tour de Turquie 2022, sera également scruté.

Le coureur à suivre : Matis Louvel

Louis Barré (22 ans) a montré ses qualités de puncheur dès janvier, Ewen Costiou (20 ans) est une grande promesse du cyclisme français, David Dekker (24 ans) débarque avec la ferme intention d’enfin confirmer qu’il est un grand sprinteur en devenir et Andrii Ponomar (20 ans) est un vrai diamant brut, alors que Mozzato, McLay, Hofstetter, Bouhanni et Capiot marqueront de précieux points UCI dans les sprints là où Barguil, Vauquelin et Gesbert devraient scorer en montagne. Mais l’attraction de cette équipe sera, à notre sens, Matis Louvel.

Le coureur français, qui vit à Liège, pourrait exploser définitivement à 23 ans. Brillant vainqueur de la difficile course du raisin en août dernier, alors qu’il avait remporté la Vuelta Castilla y Leon douze mois plus tôt, le garçon va gagner plus d’une course cette saison : on en prend le pari. À moins que son équipe ne l’envoie briguer des accessits sur les plus grandes classiques ? Taillé pour les courses difficiles et doté d’une belle pointe de vitesse, Louvel tentera d’améliorer ses 17e et 15e places obtenues sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix 2022.

Matis Louvel a remporté la course du raison en août dernier. ©Belga

Le transfert : Clément Champoussin

Sorti d’une saison 2022 sans victoire, Clément Champoussin a choisi de quitter AG2R pour rejoindre l’équipe d’Emmanuel Hubert cet hiver. L’occasion de tourner les pages Covid, grippe et fracture du radius qui ont parasité son année de la confirmation pour montrer à tout le monde que son éclosion en 2021 n’était qu’un début.

Vainqueur cette année-là d’une étape du Tour d’Espagne, après s’être révélé sur la Faun-Ardèche Classic (2e) et le Trofeo Laigueglia (4e), le grimpeur niçois aura pour premier grand objectif Paris-Nice, en mars. Avant sans doute de revendiquer une place sur le Tour de France cet été. L’occasion d’explorer un peu plus son gros potentiel, alors qu’il fêtera ses 25 ans au mois de mai.

L’avis de la rédaction : il faudra digérer le calendrier World Tour

Avec deux petits succès World Tour sur les quatre dernières saisons, la formation bretonne n’a jamais vraiment pesé sur le plus haut niveau du cyclisme mondial. Elle va pourtant devoir se coltiner un calendrier chargé avec toute une série de courses qui viendront s’ajouter, ce qui s’apparente à une arme à double tranchant. D’une part, il y aura plus d’occasions de briller dans les grandes courses, avec pourquoi pas des victoires d’étape sur le Giro (Barguil devrait y emmener l’équipe). D’autre part, il faudra savoir où placer les priorités entre ces grands rendez-vous et les épreuves un peu plus modestes qui ont permis à Arkéa-Samsic d’alimenter son compteur de victoires ces dernières saisons.

Le niveau que pourra retrouver Nacer Bouhanni pour sa dernière année de contrat est également un grand point d’interrogation. Le bilan de l’équipe risque d’être dépendant des performances de son meilleur sprinteur. On regrettera d’ailleurs que la formation bretonne aligne autant d’hommes rapides sans pouvoir s’appuyer sur un coureur capable de titiller le top 5 mondial dans l’exercice du sprint.

L’effectif