Astana Qazaqstan : limiter la casse avec Cav'

L’intersaison a finalement été bien plus agitée que la saison elle-même, avec la retraite de Vincenzo Nibali ou le licenciement de Miguel Angel Lopez pour sa “probable connexion avec le docteur Mayna”, au cœur d’une affaire de dopage.

L’équipe possède aussi des soucis financiers depuis que la république du Kazakhstan a réduit la voilure. Certains salaires auraient même du mal à être payés à temps.

Malgré ces difficultés, le recrutement a été intelligent. On pense forcément aux sprinteurs Mark Cavendish et Cees Bol ou à l’expérimenté Luis Leon Sanchez, bientôt 40 ans. Et certains jeunes sont prometteurs, à l’image du championnat du monde espoirs Fedorov. Véritable force de la nature (1m93), ce Kazakh s’exprime est un rouleur-puncheur et est plus à l’aise que ce que son gabarit ne le laisse penser quand la route s’élève.

Le coureur à suivre : Alexey Lutsenko

Celui qui a résisté le plus longtemps à Remco Evenepoel lors de la course en ligne du championnat du monde 2022, c’est lui. Et il a terminé dans le top 10, comme ce fut déjà le cas lors du Tour de France (8e). À 30 ans, Alexey Lutsenko a déjà prouvé qu’il était un excellent coureur. C’est encore plus vrai depuis que cet ancien spécialiste des classiques flamandes s’est reconverti en coureur de grand tour. Mais il doit gagner plus : en 2022, il n’a levé les bras qu’une seule fois.

Lutsenko espère lever les bras en 2023. ©BELGA

Le transfert : Mark Cavendish

Avec Cees Bol, il fait partie des sprinteurs sur le marché dénichés en dernière minute par Alexandre Vinokourov. Il aurait initialement dû signer chez B&B Hôtels mais le projet de Jérôme Pineau a tourné au fiasco et l’équipe a mis la clé sous le paillasson. Pour Cavendish, il n’était pas question que sa carrière se termine de la sorte et l’homme aux 161 victoires professionnelles a donc rejoint Astana.

L’objectif du Cav' est simple : gagner des courses. Et, surtout, gagner une étape supplémentaire pour être seul détenteur du record d’étapes gagnées sur la Grande Boucle, qu’il détient actuellement avec Eddy Merckx (34).

L’avis de la rédaction : il ne sera pas compliqué de faire mieux

Astana est en quête d’une victoire en World Tour depuis 2021 et espère bien combler ce manque dans les prochains mois. Cela passe obligatoirement par un début de saison réussi pour prendre confiance. Dans le cas contraire, les Kazakhs risquent de retomber dans l’engrenage de la saison passée.

Mais faire pire qu’en 2022, c’est presque impossible. Surtout avec un sprinteur comme Cavendish, qui est une assurance de victoires. Mais la question de son train se pose : sera-t-il emmené par Bol, pas vraiment un modèle en termes de placement, ou devra-t-il se débrouiller seul ?

Outre le Tour de France, Astana aimerait également se montrer sur les classiques d’un jour avec Lutsenko et Moscon comme cartes principales. Deux coureurs qui ont les qualités pour aller chercher une belle victoire.

L’effectif