En débloquant son compteur sur les grands tours grâce à la victoire finale de Jai Hindley sur le Giro 2022, Bora-hansgrohe a franchi un nouveau cap qui la rapproche un peu plus du sommet de la hiérarchie mondiale.

Le coureur à suivre : Aleksandr Vlasov

Ce n’est pas l’envie qui manque de vanter une nouvelle fois l’incroyable potentiel de notre compatriote Cian Uijtdebroeks, dont l’éclosion est de plus en plus proche. Mais Aleksandr Vlasov est, avec Jai Hindley le leader incontestable de cette équipe tournée vers les courses par étapes. Le Russe a franchi un cap en 2022 et il entend le confirmer cette saison. Vainqueur du Tour de la Communauté de Valence, 4e de l’UAE Tour, 3e du Tour du Pays Basque et de la Flèche wallonne, longtemps en poursuite de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège et, surtout, vainqueur du Tour de Romandie puis cinquième du Tour de France malgré une chute qui l’avait gêné pendant plusieurs étapes, Vlasov devrait partir cette saison à l’assaut du Giro.

Il s’y frottera au champion du monde, laissant le terrain libre à Jai Hindley au Tour de France. Une suite logique pour l’Australien, vainqueur du Tour d’Italie la saison dernière. Mais une rude concurrence l’y attendra, ce qui nous laisse penser que Vlasov sera plus en vue sur l’ensemble de la saison. L’Allemand Lennard Kämna devrait également cibler les classements généraux, alors que Sergio Higuita, Jordi Meeus et Sam Bennett chasseront les victoires d’étape, sur des terrains différents.

Aleksandr Vlasov sera l'un des grands adversaires de Remco Evenepoel sur le Giro. ©Photo News

Le transfert : Bob Jungels

Wilco Kelderman, parti chez Jumbo-Visma, est clairement la plus grosse perte de l’équipe. Grosschartner (UAE), Postlberger (Jayco) et Laas (Astana) sont les seuls autres départs. Il n’y avait donc pas lieu de lancer les grandes manœuvres durant le mercato hivernal mais il fallait toutefois renforcer la garde rapprochée de Vlasov et Hindley en vue des grands tours. L’équipe allemande a choisi Bob Jungels pour remplacer poste pour poste Kelderman. Le Luxembourgeois était en fin de contrat avec AG2R et il a eu la bonne idée de se mettre en lumière en remportant la neuvième étape du Tour 2022.

L’ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège pourra également épauler son leader russe sur les classiques ardennaises, mais pas seulement puisqu’il devrait prendre part au Tour des Flandres. Un renfort polyvalent, donc. Tout comme Nico Denz (en provenance de DSM), notamment vainqueur d’une étape du Tour de Suisse l’année dernière. Koretzky (B&B Hotels) et Lipowitz (Tirol KTM) complètent l’effectif.

L’avis de la rédaction : présente sur tous les terrains

Résolument orientées vers les classements généraux des courses par étapes, les troupes de Ralph Denk peuvent aussi compter sur de solides finisseurs. Parmi ceux que l’on n’a pas encore cités : Aleotti, Haller, Konrad, Politt, Schachmann, Walls ou encore Danny Van Poppel, le meilleur poisson-pilote de la saison écoulée. Tous ces hommes ont l’ambition d’alimenter le compteur de leur formation cette année.

Un effectif ultra-complet qui permet à l’équipe allemande de “faire la course” sur tous les terrains. Le tout en prenant le temps de développer de gros potentiels comme celui de Cian Uijtdebroeks, pour s’assurer un avenir radieux. Cela ne fait aucun doute : il faudra compter sur la “band of brothers”, comme elle aime s’appeler, en 2023.

L’effectif :