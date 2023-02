Depuis 2017, elle a été promue au WorldTour. En 2023, elle se tient le samedi 25 février et ouvre une nouvelle fois la saison en Belgique.

Il y a eu 75 éditions disputées de l’épreuve, pour trois annulées. La course n’a pas eu lieu en 1960 à la suite d’un conflit entre les organisateurs et l’UCI ainsi qu’en 1986 et 2004 en raison de la météo.

On y recense 57 victoires belges, pour 5 néerlandaises et italiennes, 2 britanniques, 1 irlandaise, 1 allemande, 1 norvégienne, 1 espagnole, 1 danoise et 1 tchèque.

Le record de succès sur cette épreuve est de 3. Il est détenu par les Belges Ernest Sterckx (1952, 1953 et 1956), Joseph Bruyère (1973, 1974 et 1980) et Peter Van Petegem (1997, 1998 et 2002).

Le parcours

Douze côtes et sept secteurs pavés dont trois fois le Haaghoek ainsi que la Holleweg et la Paddestraat. Retour du tronçon Lange Munt. Dans les côtes, le Molenberg revient également après travaux. Le Mur de Grammont et le Bosberg sont les dernières difficultés. À Ninove, le lieu d’arrivée change, le nouveau étant jugé moins dangereux sur l’Elisabethlaan, plus large et en léger faux plat montant à la fin.

Le plateau

25 équipes, dont 18 World Tour : Ag2R, Alpecin, Arkéa, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, DSM, EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Jayco, Jumbo, Movistar, Soudal, Trek, UAE.

7 procontinentales : Bingoal, Flanders, Human Powered, Israel, Lotto, TotalEnergies, Uno-X.

Les derniers vainqueurs

2003 > Johan Museeuw

2004 > annulé

2005 > Nick Nuyens

2006 > Philippe Gilbert

2007 > Filippo Pozzato (Ita)

2008 > Philippe Gilbert

2009 > Thor Hushovd (Nor)

2010 > Juan Antonio Flecha (Esp)

2011 > Sebastian Langeveld (P-B)

2012 > Sep Vanmarcke

2013 > Luca Paolini (Ita)

2014 > Ian Stannard (G-B)

2015 > Ian Stannard (G-B)

2016 > Greg Van Avermaet

2017 > Greg Van Avermaet

2018 > Michael Valgreen (Dan)

2019 > Zdenek Stybar (Tch)

2020 > Jasper Stuyven

2021 > Davide Ballerini (Ita)

2022 > Wout van Aert.

Le classement 2022 (26 février) : 1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) les 204 km en 4h50 : 46 (Moy. : 42,096 km/h) ; 2. Sonny Colbrelli (Ita) à 0 :22 ; 3. Greg Van Avermaet ; 4. Oliver Naesen ; 5. Victor Campenaerts ; 6. Rasmus Fossum Tiller (Nor) ; 7. Matteo Trentin (Ita) ; 8. Andrea Pasqualon (Ita) ; 9. Florian Sénéchal (Fra) ; 10. Jasper Stuyven ; 11. Simon Clarke (Aus) 0 :25 ; 12. Stefan Küng (Sui) ; 13. Alex Aranburu (Esp) ; 14. Matis Louvel (Fra) ; 15. Alex Kirsch (Lux) ; 16. Owain Doull (G-B) ; 17. Matej Mohoric (Slo) ; 18. Thomas Pidcock (G-B) 0 :27 ; 19. Tobias Ludvigsson (Sue) 0:32 ; 20. Fred Wright (G-B) 0 :42 ;…168 partants – 124 classés.