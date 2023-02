Elle sort d’ailleurs de la meilleure année de son existence, terminée au cinquième rang du classement mondial, aux côtés des grosses armadas. Avec de nouvelles victoires de prestige sur les routes du Tour d’Italie et du Tour d’Espagne, tout en passant très près de son premier succès sur le Tour de France, et avec sa domination de Gand-Wevelgem avec sa pépite africaine Biniam Girmay. L’Érythréen sera encore le fer de lance de l’équipe de Jean-François Bourlart cette année.

“Faire mieux que 2022 sera difficile, mais nous allons tout faire pour y arriver”, raconte le patron de l’équipe. Cela bien parti avec leur très bon début de saison.

Le coureur à suivre : Biniam Girmay

Biniam Girmay a marqué l’histoire du cyclisme en devenant le premier coureur noir à remporter une classique. Mais du haut de ses 22 ans, il ne compte pas en rester là et a bien l’intention d’écrire encore de belles pages de son sport. Il ne veut d’ailleurs pas être retenu uniquement pour son origine mais être reconnu pour ses qualités sportives. Qui ne font plus l’ombre d’un doute. Le pouce levé que lui a adressé Mathieu van der Poel après avoir été devancé par Bini au bout d’un duel intense, au sprint, sur la dixième étape du Tour d’Italie, en dit long sur le respect que lui accordent ses adversaires.

Toujours souriant, le sympathique leader de la formation Intermarché-Circus-Wanty a pris confiance et, surtout, encore plus conscience de ses capacités. Et il aborde 2023 avec une ambition encore plus grande. Celui qui compte déjà un succès en 2023 (une étape du Tour de Valence) rêve de gagner à nouveau une grande classique. Et de s’imposer pour sa découverte du Tour de France. Ce dont rêve son équipe, qui n’y a pas encore gagné d’étape.

Biniam Ghirmay a déjà gagné cette saison, sur le Tour de Valence.

Le transfert : Rui Costa

C’est la marque de fabrique de l’équipe. Recruter des coureurs qui semblent sur le déclin et les relancer. Intermarché-Circus-Wanty n’a pas le plus gros budget du peloton et ne peut donc pas attirer les plus gros leaders du peloton. Mais elle a le nez fin, comme quand elle a recruté le jeune Biniam Girmay, devenu une des stars du vélo, ou pour saisir des opportunités. Peu de personnes auraient par exemple encore misé sur le Portugais Rui Costa.

L’ancien champion du monde sortait de moins bonnes saisons chez UAE. “La réussite dans cette équipe de mon ancien coéquipier Alexander Kristoff, avec qui j’ai beaucoup discuté, m’a inspiré à signer là”, nous avait-il expliqué au stage hivernal.

Une belle inspiration, qui a bien fonctionné. Il a remporté sa première course avec son nouveau maillot, le Trofeo Calvia, sur le Challenge de Majorque, mais aussi une étape du Tour de Valence et le classement final !

Rui Costa, à droite, avec Rune Herregodts.

L’avis de la rédaction

L’équipe de Jean-François Bourlart ne fait que progresser depuis sa création. Elle ne cesse de se renforcer. Au niveau des coureurs, mais aussi de son staff, misant sur l’expérience par exemple des Hilaire van der Schueren, Valerio Piva ou de Aike Visbeek, le responsable de la performance. Si chaque année la barre est un peu plus haute à franchir, Intermarché-Circus-Wanty semble bien partie à nouveau.

L’ambiance des troupes était au beau fixe lors du stage de préparation et elle a très bien commencé la saison. À tel point qu’elle a été première au classement interéquipes de l’Union Cycliste Internationale et qu’elle comptait déjà six victoires à la date du 16 février.

“Nous sommes partis sur de meilleures bases, encore, que celles de l’an passé”, se réjouit Jean-François Bourlart. En misant à nouveau sur Biniam Girmay, sur l’imprévisible Taco van der Hoorn, sur le revenant Rui Costa, sur le prometteur Lorenzo Rota et d’autres comme Meintjes, Teunissen, Taaramae ou Rune Herregodts, l’équipe wallonne devrait à nouveau réaliser une belle saison.

