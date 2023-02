Soudal Quick-Step : le Wolfpack est revanchard

Avec 49 victoires l’année dernière, la formation de Patrick Lefevere a une nouvelle fois réalisé une belle moisson mais le champion du monde Julian Alaphilippe a déçu. Avant sa grave chute lors de la Doyenne, sa saison était mitigée mais elle est ensuite passée au statut de déception. Il aura à cœur de prendre sa revanche, piqué au vif par son manager.

Le coureur à suivre : Remco Evenepoel

Après son incroyable cuvée 2022, Remco Evenepoel pourra-t-il faire encore mieux ? On aurait tendance à écrire que c’est impossible mais avec lui, il ne faut jamais jurer de rien. Cette année, le Giro sera l’objectif principal du Brabançon, qui ambitionne d’ajouter un deuxième grand tour à son palmarès. Avant de s’attaquer au Tour de France à l’horizon 2024.

Mais avant de penser au Tour et aux futurs combats de Remco avec Vingegaard et Pogacar, 2023 doit prendre les contours de l’année de confirmation, pour lui. Il sera attendu dans la bagarre finale à chaque course d’un jour ou par étapes à laquelle il va participer.

2023, l'année de la confirmation pour Remco.

Le transfert : Tim Merlier

Le champion de Belgique a quitté Alpecin-Deceuninck, où la cohabitation était devenue difficile avec Jasper Philipsen, pour Souda Quick-Step, où il devra partager l’affiche avec un autre grand sprinteur : Fabio Jakobsen. Mais Merlier a déjà prouvé qu’il avait sa capacité à gagner là où on l’attendait. Comme sur le Tour d’Oman, où il a remporté la première étape dont il était le favori.

Des courses comme Paris-Nice ou Gand-Wevelgem feront partie de ses objectifs de première partie de saison tandis que la Vuelta sera le grand tour sur lequel il devra s’illustrer. Celui qui a déjà gagné sur le Tour et sur le Giro espère entrer dans la catégorie prisée des vainqueurs d’étape sur les trois grands tours. Et il semble avoir les épaules pour.

L’avis de la rédaction : le retour du grand Wolfpack est attendu

Lorsqu’on regarde l’effectif de Soudal Quick-Step, on s’aperçoit rapidement que cette équipe a la capacité de gagner partout et sur tous les terrains. La récente victoire de Vansevenant sur la dernière étape du Tour d’Oman en est la preuve.

Si la malchance et les maladies ne restent pas collées aux basques des hommes de Lefevere, comme lors du printemps 2002, on les verra lever les bras. On peut compter sur le caractère revanchard du Wolfpack pour se montrer sous son meilleur jour durant les Flandriennes, avant qu’Alaphilippe et Evenepoel ne prennent le relais sur les Ardennaises.

Avec l’objectif maillot rose d’Evenepoel et la présence annoncée de Jakobsen et Alaphilippe sur le Tour de France, on peut s’attendre à voir Soudal Quick-Step briller sur la longueur.

L’effectif