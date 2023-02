Sören Kragh Andersen est parti vers Alpecin-Deceuninck, Casper Pedersen chez Soudal-Quick Step, Thymen Arensman chez Ineos Grenadiers et Cees Bol, qui aurait dû signer dans l’équipe de Jérôme Pineau a été repêché par Astana une fois le projet tombé à l’eau. Pour remplacer ces coureurs, DSM a une nouvelle fois misé sur sa grande force : son équipe de développement des jeunes. Pas moins de six néo-professionnels ont rejoint l’équipe d’Iwan Spekenbrink cet hiver. Dont plusieurs grands talents.

Romain Bardet a remporté le difficile Tour des Alpes en 2022 avant de prendre une belle sixième place au classement général de la Grande Boucle, après avoir dû abandonner le Tour d’Italie en cours de route. Qui sait où il aurait terminé sur les deux courses sans cet abandon et avec une préparation optimale ? En 2023, le Français ne veut rien laisser au hasard et misera tout sur le Tour de France où il sera épaulé par le grand talent norvégien Andreas Leknessund.

Le coureur à suivre : Sam Welsford

Le Team DSM aurait-il retrouvé un duo de sprinteur comme lors de ses plus belles années avec John Degenkolb et Marcel Kittel ? La doublette Alberto Dainese – Sam Welsford a tout pour réussir en 2023. Si le premier compte déjà une victoire au Giro à son palmarès, le second a déjà levé les bras à deux reprises en ce début de saison à San Juan où il s’est payé le scalp de sprinteurs chevronnés tels que Fabio Jakobsen, Sam Bennett et Fernando Gaviria.

L’Australien a déjà 27 ans mais semble enfin montrer tout son potentiel sur la route, lui qui a aligné les succès sur la piste. Mais son éclosion ne doit pas tarder car derrière, l’équipe mise beaucoup sur le très jeune Casper van Uden (21 ans), passé pro l’été dernier et qui empilait les victoires chez les jeunes ces dernières années. DSM estime que le Néerlandais deviendra le numéro un dans les sprints dans les années à venir.

En Argentine, Sam Welsford a remporté deux étapes au nez et à la barbe de Fabio Jakobsen et Sam Bennett. ©AFP or licensors

Le transfert : Harm Vanhoucke

Comme c’est toujours le cas, DSM a réalisé plusieurs paris sur le marché des transferts. Les jeunes britanniques Max Poole et Oscar Onley sont annoncés comme très prometteurs sur les courses par étapes mais il leur faudra sans doute un peu de temps avant de pouvoir le démontrer au plus haut niveau. Le deuxième suscite les plus grands espoirs après avoir été très bon face à Vingegaard et Mohoric lors du dernier Tour de Croatie.

Autre pari : le transfert du Belge Harm Vanhoucke. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du cyclisme belge il y a quelques années avec le regretté Bjorg Lambrecht (avec notamment une victoire au Tour de Lombardie U23), le petit grimpeur n’a jamais pu confirmer son énorme talent depuis son passage chez les pros en 2018. Vanhoucke espère devenir le coureur de courses à étapes qu’on imaginait au contact de Romain Bardet et dans un nouvel environnement. Pour sa première saison chez DSM, le Belge aura un programme très italien avec en point d’orgue le Giro. Avec l’espoir secret d’enfin décrocher son premier succès chez les professionnels.

L’avis de la rédaction

DSM ne change pas une recette qui lui a souvent réussi mais qui ne rapportait plus ses fruits ces dernières années : miser sur la jeunesse. Le talent est là et pourrait rapporter pas mal de victoires notamment grâce aux coureurs rapides. Leknessund doit (enfin) confirmer tout son potentiel. À 23 ans, le Norvégien doit faire des résultats dans de grandes courses.

Sur le Tour de France, Bardet sera le leader. Mais à pratiquement 33 ans et même si l’Auvergnat calque toute sa saison sur cet unique objectif, il n’a aucune chance de menacer Pogacar et Vingegaard. Même un podium semble loin pour le Français face à son compatriote Gaudu mais aussi Landa, Hindley, Martinez, Rodriguez ou encore Mas. D’autant que hormis Leknessund, Bardet ne devrait pas recevoir un soutien majeur de la part de son équipe.

L’effectif