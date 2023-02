Tour d'Algarve: Kung remporte le contre-la-montre final, Daniel Martinez le général

Le Suisse Stefan Kung (Groupama-FDJ) a remporté la 5e et dernière étape du Tour de l'Algarve (2.Pro), un contre-la-montre individuel couru sur 24,4 kilomètres autour de Lagoa, dimanche après-midi. Il a devancé le Français Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) et l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). Ce dernier échoue à la deuxième place du général, derrière son coéquipier colombien Daniel Martinez et devant Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step), troisième.