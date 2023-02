EF Education – Easypost : Carapaz pour passer un cap en 2023

Mais Jonathan Vaughters semble vouloir passer à la vitesse supérieure. Le recrutement de Carapaz a clairement comme but de faire passer un cap à l’équipe, qui plafonnait un peu sur les grands tours. Il sera la figure de proue du collectif.

En allant chercher Honoré, la formation au style inimitable se positionne aussi sur les classiques flandriennes, après la saison un peu décevante de Bettiol.

Le coureur à suivre : Magnus Cort

EF Education – Easy Post est une équipe que le grand public apprécie pour son style offensif. Et celui qui l’incarne le mieux, c’est probablement Magnus Cort. Tout le monde se souvient à quel point il a animé la partie danoise du Tour, avant de remporter une étape plus que méritée.

Cort ne calcule jamais et cela lui a déjà coûté des victoires. Au vu de ses qualités, il pourrait gagner plus. Il semble en avoir pris conscience. Il a déjà gagné en Algavre en ce début de saison et semble mieux se maîtriser que l’an passé. S’il confirme cette tendance, on risque de le voir souvent lever les bras.

Magnus Cort a déjà gagné en Algavre. De bon augure pour 2023. ©NVE

Le transfert : Richard Carapaz

Il n’était pas obligé de quitter INEOS Grenadiers mais il a choisi de relever le défi proposé par Jonathan Vaughters, alors qu’il gagne (probablement) moins d’argent chez EF que chez son précédent employeur. Mais Richard Carapaz l’a déjà prouvé : c’est un homme de défi. À 29 ans, le champion olympique sait qu’il est à un moment crucial de sa carrière et il rêve de remporter un autre grand tour, après le Giro 2019.

Son objectif cette année sera clairement le Tour de France, pour lequel il espère être à 100 %. Une opération aux amygdales a en effet gâché son hiver. Il sera un peu court pour le printemps mais il espère bien être en pleine possession de ses moyens pour débuter la Grande Boucle. Avec la filière sud-américaine à ses côtés (Chaves, Amador, Uran), il aura une belle carte à y jouer.

L’avis de la rédaction : une équipe taillée pour l’attaque

Le manager général Jonathan Vaughters veut absolument éviter la relégation et il l’a prouvé avec un joli recrutement. Si l’équipe américaine manque d’un sprinteur de haut niveau, elle devrait être en vue sur de nombreuses courses, avec une belle panoplie de coureurs offensifs. On aime leur style.

Sur les classiques et les courses d’une semaine, Honoré et Powless seront les hommes à suivre. Sur les Flandriennes, Bettiol a une revanche à prendre. Bisseger semble également en mesure de passer un palier sur les courses pavées, où il a le profil pour jouer le haut du classement. Accrocher une belle classique semble dans les cordes d’EF.

Enfin, l’arrivée de Carapaz va de pair avec l’ambition de réaliser un podium sur un grand tour, ce qui semble une nouvelle fois dans les cordes du Colombien, qui a terminé deuxième du Giro la saison passée derrière Hindley.

L’effectif