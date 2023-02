Groupama-FDJ : roulez jeunesse en 2023 !

Les troupes de Marc Madiot s’appuieront à nouveau sur les mêmes leaders cette saison. Avec l’ambition d’être bien présents sur les grandes épreuves d’un jour mais aussi sur les courses par étapes. Une saison qui sera marquée par la dernière année de Thibaut Pinot, mais aussi par un effectif considérablement rajeuni, avec la montée de… huit coureurs issus de sa formation continentale de développement.

Le coureur à suivre : Valentin Madouas

Âgé de 26 ans, Valentin Madouas a passé un solide cap en 2022. Le Brestois s’est révélé aux yeux du grand public avec sa troisième place au Tour des Flandres, classé dans le même temps que Mathieu van der Poel et Dylan van Baarle, qui l’ont précédé, et Tadej Pogacar qu’il a devancé. Le fils de l’ancien pro Laurent Madouas a un goût prononcé pour les classiques (septième de l’E3) flandriennes, terrain sur lequel il peut jouer une belle carte tactique avec son coéquipier suisse Stefan Küng. Il avait aussi fait preuve de belles facultés de récupération en terminant dixième du Tour de France, sur lequel il avait échoué à la seconde place sur l’étape de Foix. Vainqueur à trois reprises la saison dernière (le Tour du Doubs et deux étapes du Tour du Luxembourg), le puncheur semble parti sur de bonnes bases en ce début de saison : il a terminé quatrième de sa course de reprise, le Tour de la Région de Murcie.

Le transfert : Romain Grégoire

Il n’y a pas de grand chamboulement au sein de la formation Groupama-FDJ. Huit coureurs sont partis (dont le Hongrois Attila Valter, qui rejoint l’armada Jumbo-Visma) et deux sérieux poissons-pilotes (Ramon Sinkeldam qui rejoint Alpecin-Deceuninck et Jacopo Guarnieri qui se réjouit de travailler avec Caleb Ewan et Arnaud De Lie chez Lotto-Dstny). Et autant sont arrivés. Ces nouveaux venus ne sont pas encore très connus, puisqu’ils viennent tous des rangs des espoirs et de l’équipe continentale de la structure française. Avec quelques coureurs de talents. Comme le rapide Paul Penhoët. Et le puncheur Romain Grégoire. Deuxième du Championnat du Monde de Louvain, chez les juniors en 2021, il n’est pas passé directement chez les pros comme Cian Uijtdebroeks, avec qui il s’entend bien et avec qui il bataillait chez les 17 et 18 ans. Mais il a impressionné pour sa première année chez les espoirs, en 2022, avec des succès de prestige (Liège-Bastogne-Liège U23, la Flèche Ardennaise, une étape du Tour de l’Avenir, une du Baby Giro et deux classiques italiennes).

Romain Grégoire a été champion d'Europe et vice-champion du monde chez les juniors. ©AFP or licensors

L’avis de la rédaction

Marc Madiot a décidé de rajeunir son effectif. Un pari sur la jeunesse qui lui a déjà valu de belles réussites avec l’éclosion de David Gaudu ou Valentin Madouas. Sur le papier, son effectif est un peu moins solide avec les départs de deux solides poissons-pilotes de son sprinter Arnaud Démare. Âgé de 31 ans, ce dernier reste la locomotive de Groupama-FDJ pour multiplier les succès. Il s’est bien relancé en 2022 après une saison difficile en 2021.

Mais tout n’est pas rose dans l’effectif français. Marc Madiot devra bien gérer les tensions internes. Surtout après les déclarations de David Gaudu, quatrième du Tour de France l’an passé, qui ne veut pas d’Arnaud Démare, avec qui il ne s’entend pas, sur la Grande Boucle l’été prochain. Et il y a également l’inconnue Thibaut Pinot. Comme l’ancien vainqueur du Tour de Lombardie va-t-il gérer son ultime saison ?

