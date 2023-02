Avec un total 51 succès belges, pour 10 néerlandais*, 3 danois, 2 allemands et britanniques, 1 français, américain, estonien, australien, slovaque et luxembourgeois). La course n’a pas été disputée en 1986, 1993 et 2013 en raison des intempéries.

Le record de succès, au nombre de 3, appartient à Tom Boonen.

L’épreuve, entre Kuurne et Kuurne, fait 193 km. Treize côtes et sept secteurs pavés sont au programme. Il n’y a pratiquement aucun changement par rapport à l’an dernier. L’an passé, le parcours de la deuxième classique du week-end d’ouverture avait été retouché. Les organisateurs l’ont maintenu en écartant donc, à nouveau, le Vieux Quaremont.

La course fera une incursion prolongée au Pays des Collines, en Hainaut, avec un triptyque de difficultés (Hameau des Papins, Bourliquet et Mont Saint-Laurent) suivi d’autres côtes, le Kattenberg et le Berg Ten Houte. Dans la finale, les coureurs retrouveront le serpentin des difficultés connues comme le Kruisberg, le Hotond, le Trieu et le Mont de l’Enclus.

17 World Tour seront présentes : Ag2R, Alpecin, Arkéa, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, DSM, Groupama, Ineos, Intermarché, Jayco, Jumbo, Movistar, Soudal, Trek, UAE.

Il y aura également 7 procontinentales : Bingoal, Flanders, Human Powered, Israel, Lotto, Q36.5, TotalEnergies, Uno-X.

Les derniers vainqueurs

2003 > Roy Sentjens (P-B)*

2004 > Steven De Jongh (P-B)

2005 > George Hincapie

2006 > Nick Nuyens

2007 > Tom Boonen

2008 > Steven Dejongh (P-B)

2009 > Tom Boonen

2010 > Bobbie Traksel (P-B)

2011 > Chris Sutton (Aus)

2012 > Mark Cavendish (G-B)

2013 > annulée

2014 > Tom Boonen

2015 > Mark Cavendish (G-B)

2016 > Jasper Stuyven

2017 > Peter Sagan (Svk)

2018 > Dylan Groenewegen (P-B)

2019 > Bob Jungels (Lux)

2020 > Kasper Asgreen (Dan)

2021 > Mads Pedersen (Dan)

2022 > Fabio Jakobsen (P-B).

* Sentjens a été naturalisé belge en 2005.

Le classement 2022 (27 février)

1. Fabio Jakobsen (P-B/Quick Step) les 195 km en 4h32 : 13 (Moy. : 43,003 km/h) ; 2. Caleb Ewan (Aus) ; 3. Hugo Hofstetter (Fra) ; 4. Daniel McLay (G-B) ; 5. Giacomo Nizzolo (Ita) ; 6. Dries Van Gestel ; 7. Amaury Capiot ; 8. Christophe Laporte (Fra) ; 9. Matteo Trentin (Ita) ; 10. Taco Van der Hoorn (P-B) ; 11. Alexander Kristoff (Nor) ; 12. Tim Merlier ; 13. Phil Bauhaus (All) ; 14. Mike Teunissen (P-B) ; 15. Jasper Stuyven ; 16. Nils Eekhoff (P-B) ; 17. Dion Smith (Nzl) ; 18. Laurenz Rex ; 19. Milan Menten ; 20. Oliver Naesen ;… 169 partants – 136 classés.