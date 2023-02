Vliegen forfait pour le week-end d’ouverture

Celui qui est de plus en plus décrit comme l’ange-gardien de Biniam Girmay va donc, par mesure de prudence, ne pas reprendre trop vite. “Je ne disputerai pas le Circuit Het Nieuwsblad ni le Samyn”, regrette le coureur wallon, qui s’est déjà classé quatrième et cinquième de la course d’ouverture en Wallonie.