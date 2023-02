INEOS Grenadiers : la polyvalence, leur nouvelle arme

Avec 39 victoires en 2022, dont Van Baarle à Paris-Roubaix et Pidcock lors de l’étape de l’Alpe d’Huez sur le Tour de France, les hommes de Dave Brailsford ont confirmé leur mutation, même si la deuxième place de Richard Carapaz sur le Giro a laissé un goût amer.

Sur les trois coureurs cités, deux ont quitté INEOS Grenadiers cet hiver : Van Baarle et Carapaz. Si on ajoute Adam Yates à cette liste de départs et qu’on prend en considération la retraite de Richie Porte, on se rend rapidement compte que la formation britannique a perdu en qualité. Mais elle compte sur la jeune garde britannique, incarnée par Pidcock, Sheffield, Turner ou les frères Hayter pour dynamiter la saison 2023. Sans oublier le gros moteur de Filippo Ganna, qui a été prolongé à prix d’or et qui a fait de Paris-Roubaix un objectif majeur.

Le coureur à suivre : Tom Pidcock

Il a animé l’hiver sur son vélo de cyclo-cross (même s’il n’a pas réussi à battre Van der Poel et van Aert) mais on peut déjà écrire, sans se tromper, qu’il animera aussi le printemps, l’été et même l’automne. Tom Pidcock est finalement le parfait résumé de la nouvelle dynamique d’INEOS Grenadiers : il est jeune, il est polyvalent et il fait le spectacle.

Décevant sur les Flandriennes en 2022, il aura à coeur de prendre sa revanche et d’ajouter une belle classique (flandrienne ou wallonne) à son palmarès, avant de débarquer sur le Tour de France. Une question demeure : avec quelles ambitions ? Son numéro dans l’Alpe d’Huez l’été dernier laisse penser qu’il a les capacités pour jouer le classement général. Mais n’est-il pas un peu tôt pour cantonner ce formidable chasseur d’étapes dans un rôle de leader ? Cela dépendra, aussi, de la forme d’Egan Bernal.

Pidcock a de grandes ambitions cette saison. ©NICO VEREECKEN

Le transfert : Thymen Arensman

Même si les grands tours ne sont plus l’objectif premier d’INEOS Grenadiers, la formation britannique reste armée pour les aborder. Avec un Geraint Thomas (en forme en ce début de saison) qui a affirmé ses ambitions de maillot rose et un Egan Bernal qui espère être à 100 % pour le Tour de France. Derière eux, Thymen Arensman aura sa carte à jouer.

Le Néerlandais arrivé du Team DSM n’a que 23 ans mais il possède un immense potentiel. Il possède le profil parfait de l’équipier modèle en montagne mais aussi du leader de substitution s’il le faut. Dans cette optique, le 6e de la Vuelta 2022 (et vainqueur de la 15e étape) devrait le retrouver sur le Giro aux côtés de Thomas pour mettre Evenepoel et les autres leaders sous pression.

L’avis de la rédaction : ils vont faire le spectacle

On adore la nouvelle image véhiculée par l’équipe INEOS : polyvalente, offensive et enthousiasmante. Lors de chaque course où la formation de Dave Brailsford sera engagée, on sait qu’elle sera là pour assurer le spectacle. Sera-ce suffisant pour enchaîner les succès ? On peut en douter. On mise plutôt sur des podiums.

La polyvalente jeunesse dorée britannique possède beaucoup de talent et elle va se montrer mais elle aura encore besoin de temps pour pouvoir être à 100 % compétitive. Et pour gagner un grand tour cette année, cela semble un peu compliqué.

L’effectif