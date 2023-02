Wout van Aert envoie une petite pique à Patrick Lefevere après ses déclarations dans la presse : “Entraînement de petit cyclo-crossman”

Le patron de Soudal-Quick Step a déjà expliqué à plusieurs reprises qu’il tenait Wout van Aert à l’œil dans ses jeunes années mais qu’il n’avait jamais tenté de le recruter car van Aert avait précisé dans plusieurs interviews quand il était jeune qu’il voulait “rester un petit cyclo-crossman”.

Dans une interview au Nieuwsblad le week-end dernier, Lefevere en a encore remis une couche, expliquant que, selon lui, van Aert était resté trop longtemps “un petit cyclo-crossman” et qu’il aurait déjà pu disputer le Tour des Flandres à de nombreuses reprises s’il avait plus rapidement fait le choix de la route.

Une petite phrase qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque le coureur de Jumbo-Visma a envoyé une petite pique en publiant son dernier entraînement sur Strava à Ténérife. Une sortie complètement dingue de 165 kilomètres, de plus de 6 heures et avec plus de 4 000 mètres de dénivelé positif. En commentaire, van Aert s’est fendu d’un cinglant “entraînement de petit cyclo-crossman”, en référence aux propos de Lefevere.

Strava de Wout van Aert. ©PRINTSCREEN

En stage, Wout van Aert fait l’impasse sur le week-end d’ouverture et ne disputera donc pas le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il débutera sa saison sur route le week-end suivant à l’occasion des Strade Bianche avant d’enchaîner par Tirreno-Adriatico et l’ensemble des classiques du printemps.