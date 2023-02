Cofidis : une équipe de plus en plus homogène

Un joli bilan qui a permis à Cofidis de sauver sa peau dans le World Tour et qui autorise aussi Guillaume Martin à évoluer avec moins de pression sur les épaules. Ce nouvel équilibre trouvé a permis à Cédric Vasseur de vivre un hiver plutôt calme côté transferts. On signalera tout de même le changement de marque de cycles puisque De Rosa a laissé sa place à Look.

Le coureur à suivre : Axel Zingle

À tout juste 24 ans, le puncheur pourrait bien devenir le vrai fer de lance de son équipe. Champion de France espoirs en 2020, Zingle a gratté ses trois premiers succès professionnels la saison dernière : la Route Adélie, la Famenne Ardenne Classic et une étape de l’Arctic Race, en Norvège. Avant de confirmer ses progrès en ce début de saison avec deux tops 5 au Challenge de Majorque et deux tops 3 sur le Tour d’Oman.

Il fait peu de doutes que le natif de Mulhouse ne tardera pas à lever les bras, malgré un calendrier qui va se corser cette saison avec quelques Monuments (les Flandriennes) au programme et l’espoir de découvrir le Tour de France. Mais son équipe comptera aussi sur lui pour alimenter le compteur points sur les manches de Coupe de France, notamment.

Si certains coureurs sont connus pour être moins frileux que d’autres, lui a la particularité d’être carrément un amoureux de la pluie et des conditions difficiles. Ne soyez pas étonnés s’il réussit à créer la surprise dans une grande course par temps pluvieux…

Et si Axel Zingle était l'atout numéro 1 de l'équipe Cofidis en 2023 ? ©Belga

Le transfert : les prolongations de Zingle et Renard… pour lancer le mouvement ?

Cofidis a vécu un hiver plutôt calme, sans départ ni arrivée d’envergure. Jonathan Lastra (Caja Rural), Christophe Noppe (Arkéa), Axel Mariaul (Team U Nantes Atlantique) et Harrisson Wood (AVC Aix-en-Provence) sont venus remplacer Davide Villella, Sander Armée, Keneth Vanbilsen (retraités), Tom Bohli (Tudor) et Szymon Sajnok (Q36.5).

Il y a fort à parier que l’hiver prochain sera plus mouvementé. Sans même compter la retraite annoncée de José Herrada, l’équipe française compte pas moins de 18 coureurs en fin de contrat. Parmi lesquels presque tous les cadres de l’équipe : Coquard, Jésus Herrada, Consonni, Thomas, Lafay ou encore Perez et Rochas. Dans ce contexte, Cédric Vasseur peut se satisfaire d’avoir réussi, début janvier, à prolonger les contrats d’Axel Zingle et d’Alexis Renard jusqu’en 2024. Deux jeunes cadres en devenir, qui pourraient en inciter d’autres à signer un nouveau bail à leur tour.

L’avis de la rédaction

La sérénité apportée par le maintien au sein de l’élite, l’éclosion d’un coureur comme Zingle et le compteur enfin débloqué de Bryan Coquard en World Tour (depuis sa victoire au Down Under en janvier) doivent permettre à Cofidis de s’affirmer comme une vraie équipe de pointe en 2023. Son budget l’empêchera de rivaliser avec les très grosses écuries mais on a envie de croire que l’équipe nordiste peut enfin renouer avec la victoire sur le Tour de France (elle n’y a pas gagné d’étape depuis 2008) et continuer à faire grimper son total de succès cette saison.

L’effectif