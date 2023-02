La course porte le nom du coureur Nordiste José Samyn, vainqueur de la première édition et décédé l’année suivante à la suite d’un accident en course.

Le Samyn, 54e du nom en 2023, a été créé en 1968. On recense cependant 53 éditions car il n’a pas été organisé en 1988 et 2005.

Au palmarès, il y a 33 victoires belges, pour 9 françaises, 5 néerlandaises, 1 danoise, suédoise, australienne, allemande, russe et Italienne. Le record de succès appartient à Johan Capiot, avec trois victoires (1992, 1993 et 1995).

Le parcours

Disputé sur 209 km, le Samyn emmène les coureurs de Quaregnon Dour.

Quaregnon

Hautrage 10 km

Quevaucamps 19 km

Moulbaix 29 km

Frasnes-lez-Buissenal 39 km

Leuze 50 km

Quevaucamps 63 km

Granlise 66 km

Baudour 77 km

Wasmes 88 km

Petit Dour 94 km

Rue du Vert Pignon (pavés) 99 km

Fayt-le-Franc 101 km

Autreppe 104 km

Roisin 108 km

Angre 112 km

Montignies-sur-Roc 116 km

Côte de la Roquette (pavés) 116 km

Chemin de Wihéries (pavés) 117 km

Audregnies 120 km

Côte des Nonettes (pavés) 122 km

côte de la Rue du Calvaire (pavés) 123 km

Elouges 126 km

Chemin Belle Vue 127 km

Dour 133 km (1er passage arrivée)

+ 3 tours de circuit de 26,3 km avec à chaque fois les côtes de la Roquette, Chemin de Wihéries, côte des Nonettes, côte de la Rue du Calvaire et le chemin de Bellevue, 2e passage 156 km, 3e passage 183 km, arrivée 209 km.

Le plateau 2023

25 équipes

7 World Tour : Ag2R, Alpecin, Arkéa, DSM, Intermarché, Soudal, Trek.

8 procontinentales : Bingoal, Flanders, Human Powered, Israel, Lotto, Q36.5, TotalEnergies, Uno-X.

4 continentales : Go Sport, Leopard, Materiel Velo, Tarteletto.

Les derniers vainqueurs

2003 > Stefan Van Dijk (P-B)

2004 > Robbie McEwen (Aus)

2005 > annulé (neige)

2006 > Renaud Dion (Fra)

2007 > Jimmy Casper (Fra)

2008 > Philippe Gilbert

2009 > Wouter Weylandt

2010 > Jens Keukeleire

2011 > Dominic Klemme (All)

2012 > Arnaud Demare (Fra)

2013 > Alexei Tsatevich (Rus)

2014 > Maxime Vantomme

2015 > Kris Boeckmans

2016 > Niki Terpstra (P-B)

2017 > Guillaume Van Keirsbulck

2018 > Niki Terpstra (P-B)

2019 > Florian Sénéchal (Fra)

2020 > Hugo Hofstetter (Fra)

2021 > Tim Merlier

2022 > Matteo Trentin (Ita).

Le classement 2022 (1er mars) : 1. Matteo Trentin (Ita/UAE) les 209 km en 4h49 : 29 (Moy. : 43,319 km/h) ; 2. Hugo Hofstetter (Fra) ; 3. Dries De Bondt ; 4. Stan Dewulf ; 5. Loïc Vliegen ; 6. Victor Campenaerts ; 7. Dries Van Gestel ; 8. Bert Van Lerberghe ; 9. Rasmus Fossum Tiller (Nor) à 0:04 ; 10. Arnaud De Lie ; 11. Andrea Pasqualon (Ita) ; 12. Oliver Naesen ; 13. Amaury Capiot ; 14. Luca Mozzato (Ita) ; 15. Timothy Dupont ; 16. Damien Touzé (Fra) ; 17. Tom Van Asbroeck ; 18. Pierre Barbier (Fra) ; 19. Rui Oliveira (Por) ; 20. Daan Hoole (P-B) ;…164 partants – 116 classés.