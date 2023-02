Cette petite phrase lâchée par le sympathique Tosh van der Sande au sujet de son équipe Jumbo-Visma en dit long sur l’impact de la formation néerlandaise dans le peloton. L’armada aux couleurs jaune et noire a d’ailleurs été sacrée comme la meilleure team de l’année 2022 au classement de l’Union Cycliste Internationale. Une consécration logique au bout de cette folle saison, marquée par leur victoire au Tour de France avec Jonas Vingegaard, par une domination d’épreuves par étapes d’une semaine comme Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné (remportées par Primoz Roglic) et une solide présence sur les classiques (succès de Wout van Aert au Circuit Het Nieuwsblad, à l’E3, à Plouay, sans oublier sa collection de places d’honneur à Paris-Roubaix, à Liège-Bastogne-Liège, à Montréal, à Hambourg… ou celles de Christophe Laporte). Jumbo-Visma est devenue une référence du plus haut niveau du vélo et devrait maintenir son statut en 2023.

Le coureur à suivre : Wout van Aert

À Hoogerheide, au début du mois de février, une heure après avoir été battu par son éternel rival Mathieu van der Poel au bout d’une lutte intense au Championnat du Monde de cyclo-cross, Wout van Aert avait déjà le regard tourné vers ses prochains objectifs. Qui sont nombreux. Et très élevés à nouveau. Le porte-drapeau du cyclisme belge avec Remco Evenepoel rêve de gagner son premier monument flandrien, Paris-Roubaix ou le Ronde.

Affamé de victoires, l’ancien lauréat de Milan-Sanremo n’hésitera pas à saisir chaque opportunité. Dès les Strade Bianche, où il fera sa reprise sur la route et sur lesquelles il a d’excellents souvenirs, puisqu’il y avait remporté sa première classique. Il a également très envie d’aider son équipe à remporter le Tour de France à nouveau, tout en ayant ses propres ambitions de victoires d’étape et, peut-être, d’un nouveau maillot vert. Sans oublier sa quête d’un premier titre de champion du monde sur route, qui s’est toujours refusé à lui jusqu’à présent.

Deuxième du Mondial de cyclo-cross, Wout van Aert a tourné la page et attend avec impatience les grandes classiques du printemps. ©BELGA

Le transfert : Dylan van Baarle

À 30 ans, Dylan van Baarle va rouler pour la première fois chez les pros dans une équipe de son pays. S’il a été formé par l’inévitable filière Rabobank chez les espoirs, il a ensuite fait toute sa carrière en dehors des Pays-Bas. Mais il a signé pour trois ans chez Jumbo-Visma. Comme une sorte de retour à la maison. Il y vient renforcer le noyau des classiques déjà très solide. Le dernier vainqueur de Paris-Roubaix sera précieux aux côtés de Wout van Aert, Christophe Laporte ou Tiesj Benoot. Une sérieuse cartouche à utiliser à bon escient dans le final des grandes courses d’un jour, pour profiter de la supériorité numérique et mettre Wout van Aert dans un fauteuil. Deuxième du Tour des Flandres l’an passé, lauréat en 2021 d’A Travers la Flandre et vice-champion du monde à Louvain, Dylan van Baarle est comme le bon vin : il se bonifie avec l’âge. En dehors des classiques, il n’hésitera pas à se mettre au service du collectif sur les Grands Tours.

L’avis de la rédaction

L’effectif de Jumbo-Visma est resté stable par rapport à celui de l’an passé. Avec cinq départs pour… cinq arrivées. Si Tom Dumoulin a mis un terme à sa carrière, si le jeune sprinter David Dekker a voulu tenter sa chance chez Arkea-Samsic et si Mike Teunissen veut retrouver un rôle de leader chez Intermarché-Circus-Wanty, l’équipe néerlandaise s’est bien renforcée. Avec le retour au bercail de Wilco Kelderman, qui sera précieux sur les Grands Tours, avec le solide travailleur de l’ombre Jan Tratnik qui se mettra à plat ventre sur les classiques et les épreuves par étape, avec les prometteurs Thomas Gloag et Attila Valter et avec Dylan Van Baarle. Lauréat l’an passé de Paris-Roubaix, le Néerlandais est un solide atout sur le terrain des classiques pour Jumbo-Visma. Qui s’annonce à nouveau comme la dream-team de cette saison 2023, en s’appuyant sur ses leaders habituels, de Wout van Aert à Jonas Vingegaard, en passant par Primoz Roglic ou Christophe Laporte. Sans oublier le champion du monde du contre-la-montre, Tobias Foss, ou Olav Kooij, la nouvelle bombe du sprint.

L’effectif